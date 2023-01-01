AuraStroy - Ваш эксперт в строительстве бань, саун, модульных домов и хаммамов

Создавайте уют и комфорт с нами!

Строительство под ключ, бесплатный проект и использование экологически чистых материалов.

Работа под ключ

Мы предоставляем полный спектр услуг от проектирования до сдачи объекта

Бесплатный проект

Для наших клиентов мы предлагаем бесплатное проектирование и расчет стоимости

Эко материалы

Мы используем только экологически чистые и надежные материалы

Эксперты по строительству

Наша команда профессионалов обеспечивает высокое качество строительства и быстрый результат

Мы предлагаем

Строительство всех видов

Саун, Хаммамов, Модульных домов и Бань
Строительство модульной сауны

Модульная сауна

от 950 000 рублей

Идеальное решение для дома или квартиры с ограниченным пространством

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Строительство и отделка хаммама

Отделка хаммама

от 1 700 000 рублей

Получите роскошный хаммам с высококачественными материалами и современным дизайном

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Строительство модульной бани

Модульная баня

от 1 200 000 рублей

Современная и функциональная баня с возможностью быстрой установки и экономии пространства

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1360
Довольных клиентов
10 лет
Занимаемся строительством
>100
Профессиональных сотрудников
8 лет
Гарантии на отделку

Строим качественно и на совесть

Наши специалисты имеют многолетний опыт, и мы тщательно следим за каждым этапом строительства, чтобы предоставить Вам максимально качественный и надежный объект. Мы используем проверенные материалы и современные технологии, чтобы гарантировать долговечность и безопасность наших объектов

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Что о нас говорят?

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Клиент: Игнат В. - купил модульную баню
Игнат В.
Модульная баня

AuraStroy построила мою баню мечты! Отличный сервис, внимательный персонал и высокое качество работ!

Клиент: Алевтина Ш. - заказала строительство хаммама
Алевтина Ш.
Строительство хамама

Быстро и качественно сделали хаммам. Эксперты по своему делу, замечательный сервис! Всем советую AuraStroy!

Клиент: Виталий Р. - купил модульный дом
Виталий Р.
Модульный дом

Заказал модульный дом от AuraStroy – процесс прошел гладко, результат превзошел ожидания. Спасибо!

Эко материалы

Мы строим с использованием только качественных и экологически чистых материалов. Наша компания заботится о здоровье клиентов и экологии, поэтому наши строительные материалы проходят строгий отбор и соответствуют нашим высоким стандартам. Вы можете быть уверены в прочности, долговечности и безопасности наших строительных объектов.

Консультация по телефону

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Разработка индивидуального проекта с учетом требований заказчика и предоставление вариантов планировки

Организация строительства, включая подготовку строительной площадки, согласование с контролирующими органами и контроль качества

Завершение строительства и сдача объекта заказчику с гарантией качества и долговечности

Заказать проект
Индивидуальный проект
+7 (499) 322-16-00
Полезная информация

Обращайтесь в AuraStroy для реализации своего строительного проекта быстро и качественно. Мы предлагаем индивидуальный подход к каждому клиенту и гарантируем профессиональное выполнение всех этапов работы.

AuraStroy - строительство и отделка под ключ
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